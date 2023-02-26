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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и стал обладателем Кубка шотландской лиги

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и стал обладателем Кубка шотландской лиги
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Завершился финальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встречались принципиальные соперники – «Рейнджерс» и «Селтик». Победу в матче праздновали «кельты» — 2:1.

В первом тайме «Селтик» имел значительное преимущество по владению мячом, а также нанёс девять ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ ворот. В концовке первой половины матча команде удалось конвертировать игровое превосходство в забитый мяч: его автором стал японский форвард Киого Фурухаси. Любопытно, что ассистировал ему соотечественник – нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Фурухаси оформил дубль, и снова результативный пас на свой счёт записал японец – полузащитник Рео Хататэ. «Рейнджерс» сумел ответить лишь точным ударом Альфредо Морелоса после паса Джеймса Тавернье.

«Селтик» стал обладателем Кубка лиги в 19-й раз. Рекорд по-прежнему принадлежит «рейнджерам» — они поднимали над головой трофей 27 раз.

Шотландия - Кубок лиги. Финал
26 февраля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Окончен
1 : 2
Селтик
Глазго
0:1 Фурухаси – 44'   0:2 Фурухаси – 56'   1:2 Морелос – 64'
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