«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и стал обладателем Кубка шотландской лиги

Завершился финальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встречались принципиальные соперники – «Рейнджерс» и «Селтик». Победу в матче праздновали «кельты» — 2:1.
В первом тайме «Селтик» имел значительное преимущество по владению мячом, а также нанёс девять ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ ворот. В концовке первой половины матча команде удалось конвертировать игровое превосходство в забитый мяч: его автором стал японский форвард Киого Фурухаси. Любопытно, что ассистировал ему соотечественник – нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Фурухаси оформил дубль, и снова результативный пас на свой счёт записал японец – полузащитник Рео Хататэ. «Рейнджерс» сумел ответить лишь точным ударом Альфредо Морелоса после паса Джеймса Тавернье.
«Селтик» стал обладателем Кубка лиги в 19-й раз. Рекорд по-прежнему принадлежит «рейнджерам» — они поднимали над головой трофей 27 раз.
- 26 февраля 2023
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