«Итоговый счёт ничего не скажет об игре». Хау — о поражении «Ньюкасла» от «Ман Юнайтед»
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своих подопечных от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Кубка английской лиги.
«Сегодня мы играли действительно хорошо между обеими штрафными, мы выложились полностью, но у нас просто не было уверенности и там и там. Мы должны были действовать лучше при штрафном ударе, потому что второй гол стал приговором для нас.
Мы сделали всё, чтобы вернуться в игру. У нас были шансы, но мы не смогли ими воспользоваться, и именно поэтому мы проиграли. Никаких претензий к тому, как мы играли, очевидно, что итоговый счёт об этом ничего не скажет, и в такие моменты футбол бывает жестоким», — приводит слова Хау Manchester Evening News.
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