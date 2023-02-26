«Мы сыграли худший матч в сезоне». Хави — о поражении «Барселоны» от «Альмерии»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о поражении своей команды от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.

«Результат матча нас разозлил. Мы сыграли худший матч в сезоне. Нам не хватало интенсивности, ритма. Это был день, когда мы не могли проиграть. Нам не хватило агрессивности, чтобы выиграть встречу. Этот исход тяжело принять. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате, но сегодня мы потерпели неудачу.

Можно было заметить небольшую усталость, и поэтому мы сделали ротацию. Но мы упустили прекрасную возможность увеличить отрыв. Мы перепробовали различные схемы по ходу матча, но «Альмерия» очень хорошо оборонялась», — приводит слова Хави Marca.

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