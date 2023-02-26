«Барселона» сенсационно проиграла «Альмерии» в гостевом матче Ла Лиги

Сегодня, 26 февраля, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» принимала «Барселону». Команды встретились на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток главного арбитра встречи Мигеля Анхеля Арьяса прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме сине-гранатовые владели мячом почти 70% игрового времени, но это не спасло команду от пропущенного мяча. На 24-й минуте «Альмерия» убежала в контратаку, полузащитник Луис Суарес отдал передачу верхом на ход форварду Эль Билалу Туре, который уверенно реализовал выход один на один, пробив сильно под перекладину.

Гол Эль Билала Туре

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Во втором тайме каталонцы прижали хозяев к своим воротам, но вырвать очки в этой встрече они не смогли. Матч завершился победой «Альмерии» со счётом 1:0.

После поражения «Барселона» осталась на первой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 49 очков. «Альмерия» благодаря победе набрала 25 очков и поднялась на 15-ю строчку чемпионата.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Валенсией» (5 марта), а «Альмерия» встретится с «Вильярреалом» (4 марта).