Поттер: как «Челси» начать забивать? Хороший вопрос, на который не так просто ответить

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура Премьер-лиги высказался о плохой реализации в последних матчах (всего один гол в пяти играх), а также не смог ответить на вопрос, претендуют ли синие на попадание в топ-4 английского чемпионата.

«Как решить проблему с голами? Я думаю, здесь кроется сочетание нескольких вещей. Это хороший вопрос, на который не так просто ответить. Иногда случается, что ты создаёшь моменты и не реализуешь их, как у нас было с «Боруссией» и «Саутгемптоном».

Но сегодня была другая игра. У обеих команд были минимальные шансы в таком напряжённом матче. Первый гол всегда имеет важное значение, но мы его не забили. Поэтому как команда мы не совсем поняли, что хотим делать. А забивать голы — это всегда трудная часть игры.

Претендует ли «Челси» на топ-4? После такого результата, как сегодня, и того положения, где мы находимся, я сосредоточен на следующем матче – с «Лидсом». Вот о чём я собираюсь подумать. Нужно поднять настроение и дух команды. Надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и добыть три очка, потому что на данном этапе это очень важно для нас. Мы не можем думать ни о чём, кроме этого», — приводит слова Поттера Football.London.

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