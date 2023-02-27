Юбилейные голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу в матче с «Марселем»

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Матч проходил на стадионе «Велодром». «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток главного арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал счёт 3:0.

На 25-й минуте встречи форвард парижан Килиан Мбаппе после передачи Лионеля Месси открыл счёт. Спустя четыре минуты ворота хозяев поразил уже сам аргентинец, а Мбаппе выступил в роли ассистента. Для Лионеля Месси этот гол стал 700-м на клубном уровне. Во втором тайме пара звёздных нападающих довела счёт до крупного: гол на свой счёт записал француз, а аргентинец отдал второй результативный пас в игре. Мбаппе достиг отметки в 200 мячей за парижский клуб и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» — Эдинсоном Кавани.

В активе парижан 60 очков, они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. «Марсель» по-прежнему имеет в активе 52 очка и занимает вторую позицию.

8 февраля «Пари Сен-Жермен» и марсельцы играли в 1/8 финала Кубка Франции — победа осталась за подопечными Игора Тудора (2:1).