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Юбилейные голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу в матче с «Марселем»

Юбилейные голы Мбаппе и Месси принесли «ПСЖ» крупную победу в матче с «Марселем»
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«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Матч проходил на стадионе «Велодром». «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток главного арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал счёт 3:0.

На 25-й минуте встречи форвард парижан Килиан Мбаппе после передачи Лионеля Месси открыл счёт. Спустя четыре минуты ворота хозяев поразил уже сам аргентинец, а Мбаппе выступил в роли ассистента. Для Лионеля Месси этот гол стал 700-м на клубном уровне. Во втором тайме пара звёздных нападающих довела счёт до крупного: гол на свой счёт записал француз, а аргентинец отдал второй результативный пас в игре. Мбаппе достиг отметки в 200 мячей за парижский клуб и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» — Эдинсоном Кавани.

В активе парижан 60 очков, они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. «Марсель» по-прежнему имеет в активе 52 очка и занимает вторую позицию.

8 февраля «Пари Сен-Жермен» и марсельцы играли в 1/8 финала Кубка Франции — победа осталась за подопечными Игора Тудора (2:1).

Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 25'   0:2 Месси – 29'   0:3 Мбаппе – 55'
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