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Болельщики забросали поле мягкими игрушками во время матча турецкого чемпионата

Болельщики забросали поле мягкими игрушками во время матча турецкого чемпионата
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В матче 14-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» – «Антальяспор» (0:0) произошла акция в поддержку детей, которые пострадали от землетрясения в стране.

Болельщики обеих команд закидали футбольное поле мягкими игрушками. Все игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Игрушки продавались на стадионе «Водафон Парк» в фургоне по 20 лир (1 евро, 80 рублей) за штуку. Все вырученные средства направят пострадавшим.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 44 374 человека.

Следующий матч «Бешикташ» сыграет в дерби с «Фенербахче».

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