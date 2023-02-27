Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «ПСЖ» Галтье едва не набросился на болельщика «Марселя» после матча Лиги 1

У главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье случился конфликт с болельщиком «Марселя» после матча 25-го тура чемпионата Франции. Напомним, встреча прошла на стадионе «Велодром» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

После матча один из болельщиков стал выкрикивать что-то в сторону представителей «ПСЖ», после чего Галтье пытался броситься к обидчику, однако, тренера удержали его помощники.

После 25 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 60 очков. «Марсель», в свою очередь, занимает второе место, набрав 52 очка.

За последние пять матчей «ПСЖ» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Матч состоится 4 марта.

Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона