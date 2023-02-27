Главный тренер «ПСЖ» Галтье едва не набросился на болельщика «Марселя» после матча Лиги 1

У главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье случился конфликт с болельщиком «Марселя» после матча 25-го тура чемпионата Франции. Напомним, встреча прошла на стадионе «Велодром» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.
После матча один из болельщиков стал выкрикивать что-то в сторону представителей «ПСЖ», после чего Галтье пытался броситься к обидчику, однако, тренера удержали его помощники.
После 25 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 60 очков. «Марсель», в свою очередь, занимает второе место, набрав 52 очка.
За последние пять матчей «ПСЖ» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Матч состоится 4 марта.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона
- 27 февраля 2023
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:38