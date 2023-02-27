Раппопорт: Малком и Клаудиньо хотят остаться в России. А Вендел может уехать

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал получение российского гражданства бразильскими игроками Малкомом и Клаудиньо.
«В связи с предоставлением гражданства можно обсуждать два момента. Первый — то, что Малком и Клаудиньо не собираются покидать Россию. Иначе глупо было бы делать им гражданство. Второй момент — они теперь не будут считаться легионерами в чемпионате России. В какой момент это произойдёт, я точно не знаю. Но это не связано с выступлениями за сборную. Там другие процедуры. Вендел, например, не получил российское гражданство. Это значит, что он, в отличие от Малкома и Клаудиньо, может уехать из России. А эти двое хотят остаться. Но это на мой взгляд.
Вендел — вообще сильнейший игрок в России. По прошлому сезону так точно. Он в матче с «Волгой» вышел на позиции Барриоса и блестяще сыграл там с Кузяевым. Ну Кузяев всегда играет стабильно, как и Вендел. Не случайно оба могут заинтересовать зарубежные клубы», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».
Напомним, в Кубке России «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» со счётом 3:0.
- 27 февраля 2023
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