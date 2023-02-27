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Эдегор: предложил Артете дать капитанскую повязку Зинченко в матче с «Лестером»

Эдегор: предложил Артете дать капитанскую повязку Зинченко в матче с «Лестером»
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Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, почему на матч АПЛ с «Лестером» команду с капитанской повязкой вывел украинский полузащитник Александр Зинченко.

«Накануне игры я поговорил с некоторыми людьми в клубе, а затем пошёл к Микелю Артете и предложил ему это сделать. Это был хороший поступок для того, чтобы продемонстрировать нашу поддержку. Прошёл уже год, это слишком долго, очень сложная и очень эмоциональная ситуация для него.

Когда он на поле, то на 100 процентов сосредоточен на игре и погружен в неё. Он не позволяет влиять этому на себя, но, конечно, это всё равно нелегко для него и его семьи», — приводит слова Эдегора Evening Standard.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Лестер» со счётом 1:0 и упрочил своё лидерство в чемпионате.

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