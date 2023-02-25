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Артета объяснил решение сделать Зинченко капитаном «Арсенала» на матч с «Лестером»

Артета объяснил решение сделать Зинченко капитаном «Арсенала» на матч с «Лестером»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение дать капитанскую повязку на матч с «Лестером» в 25-м тура Премьер-лиги (1:0) украинскому защитнику Александру Зинченко.

«Это было здорово, потому что это была инициатива игроков. Капитан Мартин Эдегор пришёл ко мне вчера, и они хотели сделать этот жест. Сегодня мы хотели победить для него и его близких. Если мы сможем добавить им немного счастья и показать, кем для нас является Зинченко, то это была хорошая возможность, поэтому я рад посвятить эту победу им», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

После победы «Арсенал» набрал 57 очков и укрепил позицию на первой строчке английского чемпионата. В данный момент «канониры» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка, но также они имеют один матч в запасе.

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