Наумов: «Локомотив» должен прибавить в ответном матче со «Спартаком» и пройти дальше

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Кубка России между железнодорожниками и столичным «Спартаком».

«В первом матче ничья была бы закономерным результатом. Но не надо было пропускать в первом тайме, футбол — такая штука… Однако перед ответной встречей, по моему мнению, это преимущество особой роли не играет, всё будет зависеть от того, как команда настроится. Но мне кажется, «Локомотив» должен прибавить в этой игре. И я верю в то, что он выиграет.

Да, и пройдёт дальше. Тот же Дзюба в первом матче сыграл в свою силу, он неплохо выглядел, и я думаю, для него всё это – большая мотивация. А уж тем более на стадионе «Спартака» он будет выглядеть неплохо.

Галактионову нужно что-то принципиально менять в ответном матче? Нет, не думаю. Во втором тайме матча в Черкизове команда выглядела неплохо, полагаю, они будут стараться играть в такой же манере», – приводит слова Наумова «РБ Спорт».