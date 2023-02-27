«Мои маленькие снежные куколки». Дуглас Сантос опубликовал фото с женой и двумя дочерьми

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос в одной из социальных сетей опубликовал фотографию из Санкт-Петербурга, на которой он запечатлён вместе со своей женой и двумя дочерьми.

«Мои маленькие снежные куколки», — подписал фотографию Дуглас Сантос.

28-летний Дуглас Сантос стал игроком российского клуба летом 2019 года, перейдя из «Гамбурга». В 24 матчах нынешнего сезона на счету защитника пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Вместе с «Зенитом» Сантос выиграл семь трофеев.

«Зенит» в первом официальном матче в 2023 году разгромил «Волгу» из Ульяновска (3:0) в матче Фонбет Кубка России Пути регионов. В следующей встрече команда Сергея Семака дома сыграет с «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге. Игра состоится 5 марта на «Газпром Арене».