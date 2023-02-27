Чепчугов: ребятам в ЦСКА до уровня Головина как до Луны пешком! В «Монако» он вырос
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с клубом французской Лиги 1, а также заявил, что в нынешнем составе армейцев нет игроков того же уровня, что и футболист монегасков.
«Рассмотрев несерьёзное предложение перехода в Бундеслигу, Александр принял верное решение — продлить контракт с клубом. «Монако» — команда, в которой он вырос в высококлассного футболиста. Если же переходить в другой чемпионат, то только в АПЛ.
Есть ли в ЦСКА игрок, похожий на Головина? Ребятам в ЦСКА до уровня Саши как до Луны пешком!» — приводит слова Чепчугова Sport24.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Головин, выступающий за «Монако» с 2018 года, продлил контракт с клубом до 2026 года.
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