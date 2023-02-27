Юрий Сёмин дал совет Дмитрию Баринову после срыва трансфера в «Бешикташ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике железнодорожников Дмитрии Баринове, которого слухи в зимнее трансферное окно связывали с турецким «Бешикташем». В итоге Баринов остался в Москве.
«Не закиснет ли Баринов из-за того, что не перешёл в «Бешикташ»? Считаю, это больше пресса нагнетала, как-то давила. Уедет, не уедет… Но, мне кажется, сильный футболист не должен реагировать на такие вещи. Ему нужно концентрироваться на сегодняшнем дне, на подготовке к будущим играм. Каждый день стремиться играть лучше, чем вчера. А если всё время вспоминать о том, что ты где-то мог оказаться в другом клубе, переживать, то реально и в запас попасть, перестать расти», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
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