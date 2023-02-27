Сёмин — о Пиняеве: в 18 лет люди уже в «Манчестер Юнайтед» играют, а мы всё чего-то ждём

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру форварда железнодорожников Сергея Пиняева в первом матче Кубка России со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о сильных качествах футболиста.

«Какой у Пиняева потенциал? Несомненно, это талантливый футболист. Но свой уровень надо подтверждать каждый день. Много игроков так и остались в статусе «подающих надежды». У Пиняева сейчас хороший возраст. В 18 лет вообще-то люди играют в том же «Манчестер Юнайтед», в топовых европейских клубах. А мы всё чего-то ждём и рассуждаем о будущем. Для футболиста будущее начинается именно сегодня.

Кого из моих бывших игроков он мне напоминает? Не стоит его ни с кем сравнивать. Он похож сам на себя. Пиняев – неординарный футболист. Его главный козырь? Хорошая обводка. Ему надо и это качество дальше развивать, и подтягивать другие элементы. В частности, игру в обороне. Он же фланговый футболист. Должен не только обострять, но и отрабатывать сзади. Если продолжит всесторонне прогрессировать, тогда и можно будет констатировать, что мы получили качественного футболиста.

Убедил ли в матче со «Спартаком»? Скажу так: своих лучших индивидуальных качеств он не показал. Впрочем, как и многие другие футболисты. Здесь я могу выделить только Пруцева. Он здорово исполнил, когда забивал. Умно располагался на приёме мяча, хорошо пасовал. Поэтому я его и назвал лучшим игроком дерби», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Ответный матч состоится сегодня, 27 февраля (20:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.