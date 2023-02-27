Верратти: чемпионат для «ПСЖ» ещё не окончен, впереди много игр

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал победу парижской команды над «Марселем» (3:0) в матче 25-го тура французского Лиги 1, а также ответил на вопрос, сохранилась ли интрига в борьбе за чемпионство.

«Это важная победа над историческим соперником. Их отставание от нас было всего пять очков, и мы знали, что для победы нужно играть на высоком уровне. Мы заслужили эти три очка, поэтому очень довольны результатом. В раздевалке было много радости, это важный момент сезона, и это придаёт нам уверенности. Закончился ли чемпионат после этой игры? Нет, впереди ещё много игр», — приводит слова итальянского хавбека журналист Альфредо Педулла.

Благодаря этой победе парижский клуб набрал 60 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы. «Марсель» находится на втором месте и теперь отстаёт от соперника на восемь очков.

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