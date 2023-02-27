Обедзинский: Галицкому надо было назначить тренером «Краснодара» Бердыева

Бывший футболист ростовского СКА и «Кубани» Владимир Обедзинский выразил мнение, что «Краснодару» следовало назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева, который в итоге возглавил «Сочи». Напомним, наставником «быков» является сербский специалист Владимир Ивич.
«Почему Галицкий не взял красавца Курбана Бекиевича в «Краснодар»? Надо было так сделать. Там ребята молодые, команда перспективная, и Бердыев привёл бы всё в порядок.
По стилю не подходит? Ничего себе! Вывел в еврокубки «Рубин» и «Ростов», побеждал там «Барселону» и «Баварию». Хороший у него стиль, все при нём знают свой манёвр на поле. Он в «Ростове» тренировки такие делал, что каждого приводил за руку на то место, где он должен находиться при той или иной игровой ситуации. И чётки у Бекиевича заколдованные», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
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