Георгий Мелкадзе: кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о новом главном тренере команды Курбане Бердыеве. 70-летний специалист возглавил «Сочи» во время зимней паузы.
«Изменилась ли моя роль в команде при новом тренере? Да, конечно. Я же говорю: каждый тренер видит по-своему. Федотов требовал одно, Гаранин – другое, Бердыев – третье. Это нормально. У каждого тренера свое видение футбола. Пусть схема у нас осталась прежней, но требования изменились. Задача футболистов – выполнять их на поле. Какое-то время, конечно, понадобилось, чтобы понять все требования. В любом случае с первого дня ни один человек не смог сразу все понять и освоить.
Кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым. Он говорит футболистам все так, как есть на самом деле», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
- 26 февраля 2023
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:49
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:31
-
08:01
-
05:50
-
05:30
-
04:58
-
04:45
-
04:42
-
04:22
-
04:01
-
03:50
-
03:49
-
03:18
-
02:55
-
02:53