Георгий Мелкадзе: кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о новом главном тренере команды Курбане Бердыеве. 70-летний специалист возглавил «Сочи» во время зимней паузы.

«Изменилась ли моя роль в команде при новом тренере? Да, конечно. Я же говорю: каждый тренер видит по-своему. Федотов требовал одно, Гаранин – другое, Бердыев – третье. Это нормально. У каждого тренера свое видение футбола. Пусть схема у нас осталась прежней, но требования изменились. Задача футболистов – выполнять их на поле. Какое-то время, конечно, понадобилось, чтобы понять все требования. В любом случае с первого дня ни один человек не смог сразу все понять и освоить.

Кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым. Он говорит футболистам все так, как есть на самом деле», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».