Арбитр Федотов: второй гол «Спартака» в ворота «Локо» нельзя было засчитывать

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым голом «Спартака» в матче Кубка России с «Локомотивом».

«Иванов сам себе проблемы привозит. Проще было свистнуть и закончить атаку. Это нарушение правил, игрок «Локо» пытался укрыть мяч, а игрок «Спартака» повис на нём, активно использовал руки в борьбе, в итоге развернул соперника и отобрал мяч.

Это не планка единоборства. Чем руководствуется Иванов? Что вообще тут было в голове у судьи? Игнатов просто развернул защитника руками, для меня это нарушение, тем более против защитника в штрафной площади. Теперь все будут про это говорить, а Иванова будут отмазывать. Второй гол «Спартака» в ворота «Локо» нельзя было засчитывать.

Это неумное решение Иванова: в первом тайме был спорный эпизод в штрафной «Спартака»: некоторые считают, что можно было показывать вторую жёлтую Хлусевичу и назначать пенальти в ворота «Спартака» за эпизод с Миранчуком. Теперь тут не надо было засчитывать гол Зобнина. Получается, два ключевых эпизода – и оба против «Локомотива», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.