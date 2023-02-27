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Федун: вернусь ли когда-нибудь в российский футбол? А я ушёл? Я здесь

Федун: вернусь ли когда-нибудь в российский футбол? А я ушёл? Я здесь
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы красно-белых в ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (Путь РПЛ) со счётом 4:2 ответил на вопрос, вернётся ли он в российский футбол.

«Вернусь ли когда-нибудь в российский футбол? А я ушёл? Я здесь», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Спартака» по ходу матча отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес. В составе «Локомотива» дублем отметился Антон Миранчук.

По итогам двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Локомотивом» красно-белые одержали победу с общим счётом 5:2 и вышли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. Железнодорожники продолжат участие в соревновании в Пути регионов.

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