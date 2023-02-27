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Леонид Федун — о «Спартаке»: стоило мне уйти — стали судить нормально

Леонид Федун — о «Спартаке»: стоило мне уйти — стали судить нормально
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги после матча Кубка России, в котором красно-белые переиграли «Локомотив» со счётом 4:2.

«Стоило мне уйти — стали судить нормально. Мне игра понравилась. Весенняя игра и приятные эмоции. Причём игроки не страдали, а бились на поле. Дзюбу не комментируем. Соскучился ли по «Спартаку»? Я с ним не расстаюсь. Быть зрителем гораздо приятнее», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогали ему Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступил Евгений Турбин. За VAR отвечал Василий Казарцев.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», также завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.

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