Леонид Федун — о «Спартаке»: стоило мне уйти — стали судить нормально

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги после матча Кубка России, в котором красно-белые переиграли «Локомотив» со счётом 4:2.
«Стоило мне уйти — стали судить нормально. Мне игра понравилась. Весенняя игра и приятные эмоции. Причём игроки не страдали, а бились на поле. Дзюбу не комментируем. Соскучился ли по «Спартаку»? Я с ним не расстаюсь. Быть зрителем гораздо приятнее», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогали ему Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступил Евгений Турбин. За VAR отвечал Василий Казарцев.
Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», также завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
- 27 февраля 2023
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