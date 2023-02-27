«Фиорентина» на выезде разгромила «Верону» в матче Серии А
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«Фиорентина» обыграла «Верону» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Команды встречались в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Игра завершилась со счётом 3:0.
На 12-й минуте точный удар по воротам Лоренцо Монтипо нанёс Антонин Барак, а на 38-й преимущество «фиалок» удвоил Артур Кабрал. В концовке встречи Кристиано Бираги, вышедший на замену, довёл счёт до крупного – 3:0 – победа гостей.
«Фиалки» набрали 28 очков и поднялись на 12-ю позицию в турнирной таблице Серии А. «Верона» (17) – на 18-й позиции. В следующем туре «Фиорентина» примет «Милан», а «Верона» на выезде сыграет со «Специей».
Возглавляет итальянское первенство «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти имеют преимущество в 18 очков над ближайшими преследователями.
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