Анна Щербакова объяснила, почему начала болеть за «Спартак»
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Российская фигуристка Анна Щербакова после победы «Спартака» над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ответила на вопрос, почему начала поддерживать красно-белых. Также она прокомментировала тот факт, что её соперница по льду Алёна Косторная болеет за железнодорожников.
«Почему «Спартак»? В первую очередь меня стали звать на матчи. Я сама из Москвы, «Спартак» из Москвы. Я начала ходить на матчи, мне очень понравилось — всё сложилось. «Спартак» опять победил! Очень рада, что пришла на матч.
Косторная болеет за «Локомотив»? Между фигуристами вся борьба только на льду. Сейчас между нами точно никакой борьбы нет», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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