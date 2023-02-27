«Попросили забить». Джикия — о перебитом пенальти Промеса в матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил эпизод в концовке кубкового матча с «Локомотивом» (4:2), когда во время второго пенальти красно-белых голкипер Илья Лантратов вышел из ворот раньше удара, из-за чего форвард Квинси Промес перебивал 11-метровый. Примечательно, что несколькими минутами ранее экс-игрок сборной Нидерландов не реализовал ещё один удар с «точки».
«Перебитый пенальти? Понятное дело, что есть правила игры — поэтому и перебивал.
Что касается эпизода с Бальде и Квинси, то попросили уже Промеса забить. Уже время закончилось. Просто был достаточно интересный момент. Перекинулись парой смешных словечек — не более того. Удивила ли форма Квинси? Я уже давно говорил, что он проводил здесь хорошую работу.
Если вы заметили, то в первой игре он не играл в стартовом составе, потихонечку его подвели. Он просто провёл хороший недельный цикл и сегодня вышел в стартовом составе — забил гол, отдал передачу. Всё по плану. Тренерский штаб прекрасно знает и контролирует его состояние, поэтому всё хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 27 февраля 2023
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