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The Best 2022, кто получит приз ФИФА, онлайн-трансляция церемонии, Месси, Бензема, Мбаппе, лучший игрок и тренер года

Бензема, Месси или всё же Мбаппе? ФИФА вручает свою версию «Золотого мяча»! LIVE
Кирилл Закатченко
ФИФА вручает премию The Best за 2022 год!
Аудио-версия:
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А ещё призы получат лучшие вратарь и тренер. Следите вместе с нами!

Друзья, всем привет! 27 февраля — день не только Кубка России, но и важного международного футбольного события. Сегодня ФИФА проводит церемонию вручения приза The Best. Это аналог «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года. Также отдельно будут определены лучший вратарь и самый выдающийся тренер. Мероприятие пройдёт в Париже и начнётся в 23:00 мск.

На главный приз претендуют трое супернападающих: Карим Бензема, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Первый уже выиграл «Золотой мяч», второй наконец завоевал золото чемпионата мира, а третий, несмотря на поражение в катарском финале, поразил всех своим уровнем.

Кому же достанутся награды от ФИФА за 2022 год? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет оперативно сообщать обо всех новостях. Оставайтесь с нами!

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Эмилиано Мартинес — лучший вратарь года в мужском футболе Мэри Ирпс — лучший вратарь года в женском футболе
Live Кирилл Закатченко

👍 Следующая номинация — приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.

23:30 Кирилл Закатченко

Эмилиано Мартинес — лучший вратарь года в мужском футболе

🥇 Мартинеса признали лучшим вратарём года. Приз он получил из рук Жулио Сезара и на этот раз обошёлся без всяких фокусов. В 2022 году Мартинес стал чемпионом мира и лучшим вратарем турнира.

23:28 Кирилл Закатченко

🔜 А теперь мы узнаем лучшего вратаря в мужском футболе. На приз претендуют Боно, Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес.

23:25 Кирилл Закатченко

Мэри Ирпс — лучший вратарь года в женском футболе

🥇 Лучшим вратарём признали Мэри Ирпс. В 2022 году она стала чемпионкой Европы в составе сборной Англии. Приз ей вручили Дидье Дрогба и Стефани Лаббе.

23:23 Кирилл Закатченко

А сейчас мы узнаем лучшего вратаря в женском футболе.

23:16 Кирилл Закатченко

Пока все с теплотой вспоминают Пеле. Сейчас очередь дошла до 78-летнего Жаирзиньо. Он вместе с Пеле выиграл ЧМ-1970.

23:12 Михаил Рождественский

🇧🇷 На сцену вышел Роналдо, и ведущие стали расспрашивать его о Пеле. Знаний английского, по признанию самого Роналдо, для этого недостаточно. Поэтому сейчас великий бразилец вещает о своём не менее великом соотечественнике на португальском.

23:08 Михаил Рождественский

🗣️ Инфантино уже вовсю вещает со сцены. Первым делом президент ФИФА поприветствовал присутствующих на нескольких языках и почтил память тех, кого футбольный мир потерял в 2022 году. Это в первую очередь Джанлука Виалли, Синиша Михайлович и Пеле. Давайте сегодня и мы вспомним легенд.

23:06 Михаил Рождественский

📸 На церемонию пригнали многие звёзды футбола. Роналдо, Арсен Венгер и даже Вирджил ван Дейк — на месте.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

23:04 Михаил Рождественский

🤔 Месси тоже не особо весёлый. Зато с женой.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

23:03 Михаил Рождественский

😐 Какой-то Мбаппе недовольный, да? А вдруг всё же выиграет?!

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

23:02 Михаил Рождественский

📸 Президент ФИФА Джанни Инфантино уже на месте!

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

22:57 Михаил Рождественский

🏆 Кстати, даже если Месси выиграет приз The Best, он может на этом не остановиться. Не исключено, что Лео получит «Суперзолотой мяч». Абсолютно уникальная история, а её подробности — в нашем видео.

22:53 Михаил Рождественский

☝️ Это, кстати не всё. Marca утверждает, что знает имена обладателей остальных призов. По версии издания, лучшим вратарём года будет признан партнёр Месси по сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером — Лионель Скалони, тоже представляющий аргентинскую команду. Верим?

22:51 Михаил Рождественский

👀 Начнём с инсайдов. А они, разумеется, есть. Marca утверждает, что приз лучшему футболисту года от ФИФА достанется Месси, который всё же опередил Мбаппе и Бензема в голосовании.

Определённая логика в этом точно есть: всё же Лео выиграл чемпионат мира, который как раз проходит под эгидой главной футбольной организации. Но давайте дождёмся официального решения.

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