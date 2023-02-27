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Бензема, Месси или всё же Мбаппе? ФИФА вручает свою версию «Золотого мяча»! LIVE

Друзья, всем привет! 27 февраля — день не только Кубка России, но и важного международного футбольного события. Сегодня ФИФА проводит церемонию вручения приза The Best. Это аналог «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года. Также отдельно будут определены лучший вратарь и самый выдающийся тренер. Мероприятие пройдёт в Париже и начнётся в 23:00 мск.

На главный приз претендуют трое супернападающих: Карим Бензема, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Первый уже выиграл «Золотой мяч», второй наконец завоевал золото чемпионата мира, а третий, несмотря на поражение в катарском финале, поразил всех своим уровнем.

Кому же достанутся награды от ФИФА за 2022 год? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет оперативно сообщать обо всех новостях. Оставайтесь с нами!