Абаскаль предположил, когда Виктор Мозес сможет сыграть свой первый матч после травмы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированного полузащитника Наиля Умярова, а также ответил на вопрос, когда Виктор Мозес будет готов сыграть за красно-белых. Напомним, нигерийский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) в начале августа 2022 года.
«Что касается наших травмированных. По Умярову пока ничего не могу сказать, так как ситуация сложная. А Мозес уже приступает к полноценным тренировкам с командой. Будем надеяться, что к матчу с «Факелом» он будет готов нам помочь», — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба.
Матч «Спартака» с «Факелом» пройдёт 11 марта в рамках 19-го тура чемпионата. Ранее, 4 марта, футболисты Гильермо Абаскаля встретятся с «Уралом».
- 28 февраля 2023
-
01:00
-
00:57
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 27 февраля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:38
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:54