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Абаскаль предположил, когда Виктор Мозес сможет сыграть свой первый матч после травмы

Абаскаль предположил, когда Виктор Мозес сможет сыграть свой первый матч после травмы
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированного полузащитника Наиля Умярова, а также ответил на вопрос, когда Виктор Мозес будет готов сыграть за красно-белых. Напомним, нигерийский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) в начале августа 2022 года.

«Что касается наших травмированных. По Умярову пока ничего не могу сказать, так как ситуация сложная. А Мозес уже приступает к полноценным тренировкам с командой. Будем надеяться, что к матчу с «Факелом» он будет готов нам помочь», — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба.

Матч «Спартака» с «Факелом» пройдёт 11 марта в рамках 19-го тура чемпионата. Ранее, 4 марта, футболисты Гильермо Абаскаля встретятся с «Уралом».

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