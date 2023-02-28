Абаскаль ответил на вопрос, была ли у «Спартака» установка опекать Дзюбу в матче Кубка

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» со счётом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ответил на вопрос, была ли у его игроков персональная установка опекать форварда железнодорожников Артёма Дзюбу.

«Была ли установка особенно плотно действовать против Дзюбы? Тут важнее даже не игра против форварда подобного плана, а то, как наши футболисты действуют на подборе. Вот на это мы и делали упор. Так же будет в субботу против «Урала», где есть Каштанов и Бикфалви, которые тоже умеют скидывать верховые мячи.

Настоящим защитником проявил себя в этом матче Чернов. Хочу пожелать ему стабильно показывать такой уровень. Хотел бы отметить вовлечённость и желание помочь команде наших новичков. У них было не так много времени», — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых.