«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в домашнем матче Ла Лиги

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Сегодня, 28 февраля, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в этом матче открыли гости, когда на девятой минуте турецкий нападающий Энес Унал реализовал момент после передачи Джене.

Гол Унала:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Вильярреал» смог сравнять счёт только ближе к концу первой половины встречи — на 44-й минуте отличился Саму Чуквезе.

Гол Чуквезе:

В начале второго тайма игроки «жёлтой субмарины» вышли вперёд — гол забил нападающий Хосе Луис Моралес с передачи Саму Чуквезе.

Гол Моралеса:

Встреча завершилась победой «Вильярреала» со счётом 2:1. Благодаря этому команда набрала 34 очка и поднялась на седьмое место таблицы. «Хетафе» (22) остался на 19-й позиции в зоне вылета.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Альмерией», а «Хетафе» с «Жироной». Обе встречи пройдут в субботу, 4 марта.