«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 28 февраля, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в этом матче открыли гости, когда на девятой минуте турецкий нападающий Энес Унал реализовал момент после передачи Джене.
Гол Унала:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Вильярреал» смог сравнять счёт только ближе к концу первой половины встречи — на 44-й минуте отличился Саму Чуквезе.
Гол Чуквезе:
В начале второго тайма игроки «жёлтой субмарины» вышли вперёд — гол забил нападающий Хосе Луис Моралес с передачи Саму Чуквезе.
Гол Моралеса:
Встреча завершилась победой «Вильярреала» со счётом 2:1. Благодаря этому команда набрала 34 очка и поднялась на седьмое место таблицы. «Хетафе» (22) остался на 19-й позиции в зоне вылета.
В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Альмерией», а «Хетафе» с «Жироной». Обе встречи пройдут в субботу, 4 марта.
- 28 февраля 2023
-
01:00
-
00:57
-
00:53
-
00:52
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 27 февраля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:38
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:54