Карпин и Джикия разделились во мнениях в голосовании The Best FIFA 2022

Стало известно, как распределили свои голоса главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия в голосовании The Best FIFA 2022.

Карпин лучшим футболистом назвал нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, на второе место специалист поставил французского нападающего «Реала» Карима Бензема и на третье место – форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Джикия, в свою очередь, на первое место поставил Мбаппе, на второе Месси и на третье Бензема.

Победителем в номинации стал Месси. Аргентинец в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента звёздный нападающий был удостоен этой награды в 2009 и 2019 году.

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