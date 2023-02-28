«Был чуть-чуть в шоке». Журавлёв — о проведении тренировок по боксу и хоккею в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв рассказал, как воспринимает методику тренировок Андрея Талалаева во время предсезонных сборов. Напомним, специалист проводит занятия не только по футболу, но и по другим видам спорта. Так, на первом зимнем сборе в этом сезоне «Торпедо» провело несколько тренировок по боксу, хоккею и тай-бо.
«Летом, когда я перешёл в «Ахмат» Андрея Викторовича Талалаева, такое уже было. Кроме хоккея, который появился сейчас. Я сам с юга, хорошо на коньках кататься не умею, поэтому находился возле бортика.
Как отреагировал на такой метод подготовки? В целом нормально. Был чуть-чуть в шоке, но это установка тренера, с ней не поспоришь. Летом удивлялся тай-бо и боксу, сейчас – хоккею. Всё-таки не ожидаешь, что есть такие тренировки для футболистов.
Объяснили ли нам, для чего всё это? Подготовка к бою за звание чемпиона мира (смеётся). Просто тренировки на выносливость, делаешь нефутбольные движения, которые могут помочь тебе в футболе», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».
- 28 февраля 2023
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