«Был чуть-чуть в шоке». Журавлёв — о проведении тренировок по боксу и хоккею в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв рассказал, как воспринимает методику тренировок Андрея Талалаева во время предсезонных сборов. Напомним, специалист проводит занятия не только по футболу, но и по другим видам спорта. Так, на первом зимнем сборе в этом сезоне «Торпедо» провело несколько тренировок по боксу, хоккею и тай-бо.

«Летом, когда я перешёл в «Ахмат» Андрея Викторовича Талалаева, такое уже было. Кроме хоккея, который появился сейчас. Я сам с юга, хорошо на коньках кататься не умею, поэтому находился возле бортика.

Как отреагировал на такой метод подготовки? В целом нормально. Был чуть-чуть в шоке, но это установка тренера, с ней не поспоришь. Летом удивлялся тай-бо и боксу, сейчас – хоккею. Всё-таки не ожидаешь, что есть такие тренировки для футболистов.

Объяснили ли нам, для чего всё это? Подготовка к бою за звание чемпиона мира (смеётся). Просто тренировки на выносливость, делаешь нефутбольные движения, которые могут помочь тебе в футболе», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».