Юрий Журавлёв: настолько требовательных тренеров, как Талалаев, у меня ещё не было

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв охарактеризовал главного тренера автозаводцев Андрея Талалаева. По словам футболиста, Талалаев — самый требовательный наставник в его карьере. Напомним, до «Торпедо» Журавлёв пересекался с тренером в грозненском «Ахмате».
«Могу ли я охарактеризовать Талалаева? Требовательный. В каждом упражнении, в игре, в единоборствах. Ты должен выполнять задачу в каждом моменте на 100 процентов. Настолько требовательных тренеров у меня раньше не было. Талалаев – первый такой. Все по-своему требовательны, но Андрей Викторович зацикливается на этом, берёт каждый эпизод и разбирает его», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».
Напомним, Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Ранее он работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Пюнике», «Тамбове» и ряде других клубов.
- 28 февраля 2023
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