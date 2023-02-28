Балахнин: у «Ростова» ничего не получилось в матче с «Уралом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поражении команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:2). Из-за этого поражения ростовчане продолжат выступления в Кубке в Пути регионов.
«У «Ростова» ничего не получилось. Не знаю, по каким причинам. Во втором тайме команда упростила игру, начала играть в простой навал. Игра читалась, но индивидуально у футболистов ничего не получалось.
Много факторов можно найти, почему «Ростов» так плохо сыграл в двух матчах Кубка: поля, погода. Ещё есть время подготовиться к возобновлению чемпионата. Это было ожидаемо, что «Ростов» будет так играть. Команда ограничена в игровом ресурсе, нет футболистов для усиления состава. Игра у «Ростова» изменится по ходу сезона», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
- 28 февраля 2023
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