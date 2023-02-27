Карпин проиграл, но не вылетел из Кубка. Что происходит с «Ростовом»?

Знаете, что больше всего взбесило Валерия Карпина после первой игры с «Уралом»? Газон. Половину пресс-конференции он посвятил рассуждениям о том, что на поляне в Ростове-на-Дону невозможно играть в нормальный футбол. Да, это прозвучало из южного города. Казалось, логичный вопрос – где тогда играть? Но это для слишком большой дискуссии. В первом матче «Ростов» спас ничью благодаря голу Николая Комличенко. Но по игре точно уступил. «Уралу» куда больше подходил футбол, когда нужно бороться, а не технично катать мяч. Так что Карпин точно должен был быть доволен. И рассчитывать, что во второй игре что-то станет лучше — или газон, или игра его команды.

Не стало. Добавились ещё и снежки. В середине второго тайма, когда «Ростов» уже проигрывал, на поле полетела куча характерных комьев. Неудивительно. Снег шёл весь первый тайм, поэтому и скопился на трибунах. А болельщики были недовольны тем, что ближе к концу матча «Ростов» всё-таки включился и даже стал создавать моменты. Надо было как-то помочь любимой команде. Но до конца не получилось. «Урал» помог себе сам. Но позже.

Началось всё словно под копирку от первого матча. «Урал» забрал владение, создавал моменты и вообще выглядел лучше. Карпин ходил по своей зоне, иронично улыбаясь. Возможно, думал о плохом поле. Оно действительно было не лучшим. Но есть ощущение, что не таким жёстким, как в Ростове-на-Дону. Так ещё и снег. Вполне комфортно. Но в первом тайме это особо не помогало. «Ростов» редко выбегал в атаку и в основном оборонялся. Поэтому гол «Урала» напрашивался. Пусть и забит он был после очень странного розыгрыша. Мяч после углового отскочил на позицию, откуда нужно делать навес, но вышел прямой удар. А Песьяков вовремя не сориентировался. И фамилия Егорычева появилась на табло.

«Ростов» активировал атаку только после перерыва. Но очень неуверенно. Казалось, игроки куда чаще фолили в штрафной соперника, чем били по воротам. Да, команда выглядела агрессивно, но от этого не казалась опаснее. Всё шло к минимальной победе «Урала», но на 82-й минуте Владислав Безбородов увидел не самый очевидный пенальти на Комличенко. Ещё один удивительный момент. Ведь ранее более очевидные фолы на Николае не замечали. А тут вдруг пенальти. И 1:1 на табло.

Всё текло к серии пенальти. Хотя статистика говорила, что «Урал» заслужил победу чуть больше: 13:5 по ударам по воротам в пользу екатеринбуржцев — приличный перевес. В самой концовке справедливость всё же восторжествовала. Бегич получил мяч на фланге, пытался протащить его в штрафную, но мяч попал в руку Ланговичу. Арбитры VAR сработали оперативно и указали Безбородову на ошибку. Он даже не пошёл смотреть повтор. И сразу указал на «точку».

Влут не промазал. И вытащил «Урал» в полуфинал пути РПЛ. Но и «Ростов» пока не выбывает из борьбы за Кубок России: теперь он сыграет с кем-то из победителей Пути регионов – «Зенитом», «Акроном», «Ахматом» или «Пари НН».