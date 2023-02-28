Слуцкий: исход противостояния «Урал» — «Ростов» не удивил, сопоставимые команды
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Российский тренер Леонид Слуцкий признался, что его не удивил исход противостояния между «Уралом» и «Ростовом» (1:1; 2:1) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Если мы возьмём состав команд, легионеров, то они абсолютно сопоставимые. Меня в исходе двухматчевого противостояния между «Ростовом» и «Уралом» ничего не удивило», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Отметим, что ростовская команда не вылетела из турнира, а попала в Путь регионов Фонбет Кубка России. Однако у «Ростова» больше нет права на ошибку.
Сегодня, 28 февраля, состоится предпоследний матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Завтра, 1 марта, «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».
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