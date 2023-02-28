Экс-игрок «Уфы»: команда вылетела из РПЛ, потому что нас наказал Бог

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев, ранее выступавший за «Уфу», предположил, почему уфимская команда вылетела из Российской Премьер-Лиге после завершения прошлого сезона. Сейчас «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.

«Может быть, в проблемах клуба есть маленький фактор финансирования. Но все зависело от нас. Нам не повезло: мы пропустили гол на 95-й минуте. Такое стечение обстоятельств. Нас где-то наказал Бог за то, что мы не выиграли в первом матче, а сыграли вничью 2:2, ведя по ходу встречи в два мяча. Видимо, расслабились тогда. Я старался забыть о том моменте», — цитирует Журавлева «РБ Спорт».

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