Газизов: будем в элите и будем привозить большие команды в Уфу
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал заключение контракта с букмекерской компанией «Leon». Сегодня команда сыграет с «Ахматом» в матче четвертьфинала Кубка России.
«Мы умеем дружить, мы умеем работать, мы умеем любить. Надеемся на длительное сотрудничество. У нас очень хороший контракт. Мы будем в элите и будем привозить большие команды в Уфу», – цитирует Газизова Metaratings.
«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 18 очков в 20 турах.
Соглашение с букмекером заключено сроком на 1,5 года. Планируется, что упор в сотрудничестве будет сделан на диджитал-мероприятиях.
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