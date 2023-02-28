«Ювентус» — «Торино»: текстовая онлайн-трансляцию матча начнётся в 22:45

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Торино». Команды будут играть на стадионе Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче 23-го тура Серии А с «Кремонезе».

Недавно «Ювентус» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Адриена Рабьо и набрал 29 очков и поднялся на три строчки в турнирной таблице, закрепившись на девятом месте. «Торино» набрал 31 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. По-прежнему возглавляет чемпионат «Наполи» (62). Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Интера» составляет 15 очков.