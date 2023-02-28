Криштиану Роналду – игрок месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.

Для 38-летнего Роналду эта награда стала первой в новом чемпионате. В феврале Криштиану провёл четыре матча в чемпионате, забил в них восемь голов и стал автором двух голевых передач.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

«Аль-Наср» набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб занимает первое место в чемпионате, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на два очка.