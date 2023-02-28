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Хлусевич: «Спартак» способен на всё и всегда

Хлусевич: «Спартак» способен на всё и всегда
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил шансы красно-белых выиграть Фонбет Кубок России второй год подряд. В прошлом году московский клуб под руководством Паоло Ваноли в финале Кубка обыграл столичное «Динамо».

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

Напомним, первый матч в рамках текущего розыгрыша Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», проходивший на домашнем стадионе красно-зелёных, завершился минимальной победой «Спартака» (1:0), в ответной игре команда Гильермо Абаскаля также одержала победу. Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.

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