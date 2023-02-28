Созин: не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако». Это просто бизнес
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».
«Я не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако». Это просто хороший бизнес клуба. Продление не означает, что Саша теперь будет постоянно играть – он там и так играл прилично. Просто клуб сыграл на опережение. Теперь за Сашу заплатят не 15 миллионов, а, может, 25 с лишним. И я вообще не удивлюсь, если он уйдёт этим летом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, 26-летний футболист подписал новое соглашение с французским клубом до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.
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