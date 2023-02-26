«Монако» развалился без Головина. Россиянина выпустили слишком поздно

«Монако» развалился, выйдя на матч 25-го тура чемпионата Франции без Александра Головина. Филипп Клеман допустил роковую ошибку?

Главный тренер «Монако» понимал, что после поражения в середине недели от «Байера» и вылета из Лиги Европы не все игроки его команды находятся в нужном физическом и эмоциональном состоянии. Очевидно, этим и объясняется тот факт, что игру с «Ниццей» начали в запасе и Головин, и лучший бомбардир монегасков Виссам Бен-Йеддер. Тем не менее перестановки в составе не уберегли «Монако» от провала в первом тайме: в атаке хозяева были неэффективны (лишь одно попадание в створ при девяти ударах), а в обороне допускали чудовищные ошибки.

«Ницца» нанесла до перерыва всего три удара. Но все они пришлись в створ ворот Александра Нюбеля и завершились голами. На восьмой минуте гости забили очень просто. Защитник Данте выполнил длинную передачу, Аксель Дисаси не дотянулся до мяча, и Теремас Моффи убежал один на один. Так нигерийский форвард сотворил свой 13-й гол в чемпионате. А ещё через четверть часа положил и 14-й мяч, догнав в гонке снайперов Бен-Йеддера. Всё началось с перехвата «Ниццы» на собственной половине поля, после чего команда Люсьена Фавра в две передачи организовала очередной выход Моффи один на один с Нюбелем.

В этот момент телекамеры были направлены на Головина и Бен-Йеддера. Оба с грустью наблюдали за происходящим со скамейки. Ещё хуже стало настроение у дуэта лидеров «Монако» на 43-й минуте, когда Кефрен Тюрам разогнал ответную атаку «Ниццы» и сам же завершил её ударом в касание из полукруга. 0:3 за тайм – это настоящий позор.

В перерыве Клеман сделал четыре замены – редчайший случай для официального матча! Таких мощных перестановок в составе мы и не в каждом спарринге команд РПЛ на зимних сборах видели. Бельгийский тренер выпустил ключевых игроков – Головина, Бен-Йеддера, Каю Энрике. «Монако» давил, владел большим территориальным преимуществом. Пошли подачи от россиянина – с угловых, с игры. Любопытно, что начало второго тайма Головин провёл на правом фланге и лишь спустя четверть часа перешёл на привычный левый край.

Головин получил шанс забить всего через несколько минут после своего появления на поле. Открывшись в штрафной соперника под кросс, россиянин пробил из правого полуфланга метров с 12. Однако получилось слабовато. С таким ударом справился бы сегодня и Шмейхель-старший, а Каспер ловил мяч чуть ли не с улыбкой на лице. Потом у Александра был ещё достаточно хороший момент. Защитник «Ниццы» лишь в последний момент снял мяч с его ноги. Наш легионер мог атаковать ворота из убойной позиции.

Было ещё несколько неплохих обостряющих действий в исполнении Головина, но этого не хватило даже для одного гола «Монако». Статистика Александра: 27 касаний мяча, по одному удару (в створ), отбору и пасу под удар, а также 63% точных передач. Россиянин был достаточно полезен и точно не заслужил критики после 0:3.

«Монако» упустил возможность обойти в таблице «Марсель», который играет в этом туре с «ПСЖ», и подняться на второе место.