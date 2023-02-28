«Рома» проиграла «Кремонезе» в матче Серии А. Моуринью был удалён в начале второго тайма

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Кремонезе» принимал «Рому» на стадионе «Джованни Цини». Главный арбитр матча Марко Пиччинини дал стартовый свисток в 20:30 мск. «Кремонезе» одержал победу со счётом 2:1.
На 17-й минуте Франк Тсаджут вывел «Кремонезе» вперёд после передачи Эмануэле Валери. На 71-й минуте Леонардо Спинаццола сравнял счёт после передачи Джанлуки Манчини, а через 11 минут Даниэль Чофани ответил голом с пенальти, который стал победным.
В начале второго тайма главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку. Он был недоволен тем, что судья не наказал Франка Тсаджута после столкновения с Марашем Кумбулой.
«Рома» опустилась на пятое место в чемпионате Италии, а «Кремонезе» переместился с 20-й строчки турнирной таблицы на 19-ю.
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