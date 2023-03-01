Защитник «Атлетико» Рейнилду Мандава пропустит до восьми месяцев из-за травмы

Крайний защитник мадридского «Атлетико» Рейнилду Мандава пропустит до восьми месяцев из-за травмы, полученной в дерби с «Реалом» 25 февраля.

Обследование, проведённое после игры, показало у 29-летнего игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена. 26 февраля он был прооперирован, но врачи вынесли вердикт, что восстановление займёт не пять-шесть месяцев, как планировалось ранее, а семь-восемь, потому что пострадали оба мениска, сообщает Mundo Deportivo.

Рейнилду Мандава перешёл в «Атлетико» в зимнее трансферное окно 2022 года из французского «Лилля». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Испании мозамбикский защитник провёл 22 матча.