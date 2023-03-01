Дивеев ― о хейте: человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы — что красавец

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к хейту и критике.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, в директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдётся человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнёров и родителей», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: