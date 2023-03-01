Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев ― о хейте: человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы — что красавец

Дивеев ― о хейте: человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы — что красавец
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём отношении к хейту и критике.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, в директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдётся человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнёров и родителей», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:

«Честно скажу — я готов играть в Италии». Дивеев впервые заговорил после жёсткой травмы «Честно скажу — я готов играть в Италии». Дивеев впервые заговорил после жёсткой травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023