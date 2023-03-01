Легенда французского футбола Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет

Бывший нападающий сборной Франции, рекордсмен по количеству мячей, забитых на отдельно взятом чемпионате мира, Жюст Фонтен ушёл из жизни в возрасте 89 лет утром 1 марта, сообщает L'Equipe.

На протяжении карьеры игрока Фонтен выступал за «Касабланку» из Марокко, а также за французские «Ниццу» и «Реймс». Достижения в качестве игрока: чемпион Франции (1956, 1958, 1960, 1962), обладатель Кубка Франции (1954, 1958), обладатель Суперкубка Франции (1958, 1960), лучший бомбардир чемпионата Франции (1958, 1960).

В футболке сборной Франции Жюст провёл 21 матч и сумел забить 30 голов. На чемпионате мира 1958 года Фонтен стал автором 13 мячей, что до сих пор является рекордом по количеству голов на одном чемпионате мира, и привёл сборную Франции к бронзовым медалям.