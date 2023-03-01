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Дивеев: за девять матчей я ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня

Дивеев: за девять матчей я ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что при нём команда ещё ни разу не обыгрывала санкт-петербургский «Зенит».

«Вообще я ещё ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня. Я провёл против них девять матчей, а если ещё брать товарищеские… Помню, в Испании играли, вели 2:0, 2:3 проиграли. Думаешь: «Да что такое, что за невезение?» — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Зенит» встречались 13 августа в матче 5-го тура. «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

Всего в этом сезоне РПЛ Дивеев провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Полное интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:

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