Тренер «Краснодара» Ивич: хочу выучить русский язык, потому что я здесь работаю

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал об изучении русского языка и поделился эмоциями от первого матча на стадионе в Краснодаре.

«Я самостоятельно начал работу над русским языком, начал сразу по возвращении со сборов. Хочу выучить язык, потому что я здесь работаю и уважаю людей, которые меня сюда пригласили.

Конечно, если вы спрашиваете про стадион, атмосферу здесь, — это было восхитительно. На трибунах было 26 тысяч человек, да? Это то, чем футболисты должны были наслаждаться, как и каждый раз, когда играют дома. Это великолепно! Всё было на высоте, как мне и рассказывали до моего приезда. Но, честно говоря, разница между рассказами и личным опытом огромная. Стадион и весь тренировочный комплекс, наша база, где мы работаем, — это лучшие условия, какие могут быть. Инфраструктура топового европейского клуба», — сказал Ивич на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0).