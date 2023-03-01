Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе в ответном матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). По сумме двух встреч в полуфинал Пути РПЛ прошли армейцы (3:1).

«Прежде всего я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня нас поддержать и дать нам преимущество на протяжении всех 90–95 минут, которые мы сыграли. Конечно, если говорить о сегодняшней игре, я считаю, что мы заслужили победу. Мы могли забить ещё два или три мяча, учитывая шансы, которые были у нас. Некоторым нашим ударам противостояли отличные сейвы голкипера ЦСКА. Думаю, мы сыграли в хороший футбол.

Против нас была команда, которая приехала защитить результат предыдущего матча. Они играли в оборонительный футбол, вся команда была позади мяча. Они ждали контратак, так же как и в прошлой игре. В этом матче мы хорошо отработали в обороне, в позиционной игре», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.