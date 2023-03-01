«Арсенал», скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс, скорее всего, в следующее трансферное окно перейдёт в лондонский «Арсенал», а не в «Челси». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, боссы «канониров» уверены, что они выиграют трансферную борьбу за игрока. «Пушкари» согласны заплатить за хавбека около € 90 млн, такое предложение устраивает «молотобойцев». Они также могут вернуться к проработке перехода Мойзеса Кайседо. Также летом Микель Артета хочет летом пополнить состав двумя полузащитниками, вингером и левым защитником.
24-летний Деклан Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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