«Арсенал», скорее всего, выиграет трансферную борьбу за Райса у «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс, скорее всего, в следующее трансферное окно перейдёт в лондонский «Арсенал», а не в «Челси». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, боссы «канониров» уверены, что они выиграют трансферную борьбу за игрока. «Пушкари» согласны заплатить за хавбека около € 90 млн, такое предложение устраивает «молотобойцев». Они также могут вернуться к проработке перехода Мойзеса Кайседо. Также летом Микель Артета хочет летом пополнить состав двумя полузащитниками, вингером и левым защитником.

24-летний Деклан Райс выступает за команды структуры «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил один гол и отдал три результативные передачи в 27 матчах.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023